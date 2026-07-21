Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug aus Gartenhaus entwendet

Erfurt (ots)

Auf ein Gartenhaus hatten es Unbekannte in der Nacht auf Montag (20.07.2026) in Erfurt abgesehen. Die Täter brachen im Tatzeitraum von Sonntag (19.07.2026) bis gestern mit Gewalt in eine Gartenhütte im Stadtteil Roter Berg ein. Anschließend stahlen sie aus dieser Werkzeug im Wert von circa 1.200 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geschätzt werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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