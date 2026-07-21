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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Auto wieder gefunden

Erfurt (ots)

Heute (21.07.2026) wurde ein gestohlenes Auto in Erfurt wieder gefunden. Zeugen meldeten gegen 01:30 Uhr eine Pkw, bei dem eine der Seitenscheiben heruntergelassen war. Bei einer Überprüfung des Nissans stellte sich heraus, dass dieser bereits am 07.07.2026 gestohlen wurde und aktuell zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Auto wies inzwischen Beschädigungen an der Innenverkleidung und Kratzer an der Fahrzeugfront auf. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an dem Auto und übergab es dem rechtmäßigen Eigentümer. Die Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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