Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Gartenhütte in Brand geraten
Erfurt (ots)
Donnerstagabend (11.06.2026) wurden Polizei und Feuerwehr in eine Kleingartenanlage in Erfurt gerufen. Gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Brandausbruch in einer Gartenhütte im Schmalwasserweg im Ortsteil Gispersleben. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)
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