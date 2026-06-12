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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Schule im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Vergangene Nacht (11.06.2026) sind Unbekannte in eine Schule im Landkreis Sömmerda eingebrochen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu dem Gebäude in der Ernst-Thälmann-Straße in Gebesee. Sie flüchteten allerdings ohne Beute vom Tatort. Ob sie bei ihrer Tat gestört wurden ist derzeit nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde auf zehn Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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