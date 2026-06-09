Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Aluminiumplatten

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Tatzeitraum vom 03.06.2026 bis 08.06.2026 hatten bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle im Landkreis Sömmerda zugeschlagen. In Rohrborn stahlen sie knapp 40 Aluminiumsteckplatten im Gesamtwert von über 60.000 Euro. Angesichts des hohen Gewichts ist davon auszugehen, dass die Täter mit schwerem Gerät vor Ort waren. Die Aluminiumplatten dienen dazu, unwegsames Gelände für den Einsatz großer Baumaschinen befahrbar zu machen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Stromtrasse in Rohrborn verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0141889 zu melden. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell