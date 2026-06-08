Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeuge findet gestohlenen Motorroller

Erfurt (ots)

Auf einen Motorroller hatten es Diebe vergangene Woche in Erfurt abgesehen. Im Sauerdornweg entwendeten Unbekannte das Fahrzeug im Wert von etwa 300 Euro. Als der 47-jährige Geschädigte Freitagnachmittag den Diebstahl auf einer Polizeidienststelle anzeigen wollte, erhielt die Polizei einen Hinweis auf ein aufgebrochenes Kraftrad in der Straße Am Hanfstein. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um den gestohlenen Motorroller handelte. Polizisten sicherten an dem Fahrzeug Spuren und übergaben es anschließend an den Eigentümer. Der durch die Manipulation am Zündschloss entstandene Sachschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO)

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