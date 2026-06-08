Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Zwei Verletzte bei Sturz mit Moped
Erfurt (ots)
Sonntagnachmittag (07.06.2026) verletzten sich zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Erfurt. Gegen 15:45 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Moped auf der Arnstädter Straße. In einer Rechtskurve rutschte nach ersten Erkenntnissen das Vorderrad weg, wodurch der Fahrer und sein 13-jähriger Sozius stürzten. Beide verletzten sich und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)
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