LPI-EF: Zwei Verletzte bei Sturz mit Moped

Erfurt (ots) - Auf einen Motorroller hatten es Diebe vergangene Woche in Erfurt abgesehen. Im Sauerdornweg entwendeten Unbekannte das Fahrzeug im Wert von etwa 300 Euro. Als der 47-jährige Geschädigte Freitagnachmittag den Diebstahl auf einer Polizeidienststelle anzeigen wollte, erhielt die Polizei einen Hinweis auf ein aufgebrochenes Kraftrad in der Straße Am Hanfstein. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um den ...

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