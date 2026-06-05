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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verkehrsunfälle durch Alkoholeinfluss

Erfurt (ots)

In den Abendstunden des 05.06.2026 verursachten zwei männliche Fahrzeugführer unabhängig voneinander einen Verkehrsunfall. Geeint waren sie darin, reichlich Alkohol getrunken zu haben. Den Anfang machte ein 51-jähriger Fahrradfahrer, welcher am frühen Abend aufgrund seiner Alkoholisierung von 2,00 Promille stürzte und sich dabei verletzte. Seinem schlechten Beispiel folgte einige Stunden später ein 40-jähriger Pkw-Fahrer. Als dieser sein Fahrzeug startete, ließ er, beeinflusst von 1,49 Promille, die Kupplung schnippen und kollidierte beim Anfahren mit einem vor ihm parkenden Pkw. Er wurde von einem engagierten Zeugen gestellt, welcher die Polizei informierte.

Bei beiden Männern wurde eine Blutprobe genommen, es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein des 40-jährigen sichergestellt. (nb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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