Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Schulgebäude

Erfurt (ots)

Kurz nach Mitternacht brachen Unbekannte am Donnerstag (04.06.2026) in eine Schule in Erfurt ein. Im Tatzeitraum von 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr machten sich die Einbrecher an dem Gebäude in der Stotternheimer Straße zu schaffen. Die Täter brachen in einen Geräteschuppen und in den Kellerbereich des Schulgebäudes ein. Zur Beute und der Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angabe gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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