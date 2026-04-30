Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Dienstag (28.04.2026) führten Beamte der technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt durch. Innerhalb von etwa fünf Stunden passierten etwa 1.300 Fahrzeuge die Messstelle in der Gothaer Straße. Dabei überschritten mit 147 Verkehrsteilnehmer knapp zehn Prozent die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Vier von ihnen müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer eines Mercedes aus dem Zulassungsbereich Erfurt. Er passierte die Messstelle mit 109 km/h und muss nun mit mindestens 560 Euro Geldbuße, zwei Punkten in Flensburg und zwei Monaten Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit ist keine Empfehlung. Erst vor wenigen Wochen wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Gothaer Straße in Erfurt schwer verletzt. Halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen und kommen Sie sicher zum Ziel. (SO)

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