Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermittlungen zu versuchtem Tötungsdelikt

Erfurt (ots)

Montagabend gegen 23:00 Uhr meldete eine Anwohnerin der Erfurter Polizei eine verletzte Person in der Havannaer Straße. Durch die alarmierten Beamten und Rettungskräfte wurde kurze Zeit später eine schwer verletzte 33-Jährige auf der Straße vor einem Wohnhaus festgestellt. Diese wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Als Tatverdächtiger wurde wenig später ihr 31-jähriger Lebensgefährte in Tatortnähe festgestellt und vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Dabei wurde sie von Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamts unterstützt. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an. (DS)

