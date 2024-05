LPI-EF: 23-Jähriger angegriffen

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen hatten es Diebe in der Erfurter Innenstadt auf einen Kia abgesehen. Der 48-jährige Besitzer hatte sein Auto Freitagmittag vor seinem Wohnhaus abgestellt. Als er am nächsten Tag zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Diebe hatten es auf unbekannte Weise geöffnet und gestohlen. Der Wert des Kia wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Der Eigentümer erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr