Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Böllern um sich geschmissen

Sömmerda (ots)

Einen gefährlichen Spaß erlaubten sich zwei Jugendliche Samstagabend in Sömmerda. Die beiden hatten in der Lucas-Cranach-Straße mit Böllern um sich geworfen. Dabei warf einer der beiden das gefährliche Wurfgeschoss in Richtung einer Personengruppe. Eine 15-Jährige aus dieser Gruppe wurde dabei leicht verletzt. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellten sie einen 17-Jährigen fest. Der Andere konnte flüchten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. (SE)

