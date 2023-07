Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopedfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda verletzte sich gestern eine Mopedfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht. Die 17-Jährige fuhr gegen 11:00 Uhr bei Großbrembach mit ihrer Simson auf der Bundesstraße 85. In einem Großverkehr beabsichtigte sie, auf die Landstraße abzubiegen. Dabei verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Moped, prallte in eine Leitplanke und verletzte sich leicht. Zur ambulanten Behandlung musste sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Moped und der Leitplanke entstand Sachschaden. (DS)

