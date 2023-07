LPI-EF: Zwei E-Scooter gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Einbrecher verursachten in Weißensee hohen Sachschaden. Die Täter hatten es in der Nacht von Sonntag zu Montag auf ein Hotel in der Straße Promenade abgesehen. Zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr hebelten sie mit Gewalt einen, an der Hausfassade angebrachten, Nachttresor auf und stahlen daraus eine Schlüsselkarte. Anschließend versuchten sie ins Hotelinnere zu gelangen. Dabei beschädigten ...

mehr