Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Erfurt (ots)

Für einen 63-jährigen Erfurter begann die Woche mit einem Besuch bei der Polizei. Am Montagmorgen hatte er in der Tiefgarage seines Hauses in Marbach das Fehlen seines Motorrades festgestellt. Diebe waren innerhalb der letzten fünf Tage unbemerkt in die Tiefgarage gelangt und hatten die grüne MZ ETZ 150 im Wert von etwa 1.000 Euro gestohlen. Bisher wurde das Motorrad nicht wieder aufgefunden. Die Polizei hat die Fahndung nach diesem eingeleitet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell