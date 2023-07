Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Therapiezentrum

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es am Wochenende auf ein Therapiezentrum in Erfurt abgesehen. Wie am Montag bei der Polizei angezeigt wurde, hebelten die Täter mit Gewalt ein Fenster auf. Anschließend versuchten sie erfolglos weitere Türen aufzuhebeln. Aus einem Aufenthaltsraum stahlen sie schließlich einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung an den Tatort und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell