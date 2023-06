Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher im Geschäft

Erfurt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen schlugen Einbrecher in Erfurt zu. Zwischen 03:00 Uhr und 05:30 Uhr hatten die Täter in der Altstadt von einem Geschäft die Zugangstür entglast. Anschließend stahlen die Täter von einer Vitrine einen Saugroboter im Wert von 1.000 Euro. Zudem versuchten die Täter in ein angrenzendes Büro einzubrechen. Hier scheiterten sie allerdings an der Eingangstür. Die Polizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (JN)

