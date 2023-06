Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall durch Wendemanöver

Erfurt (ots)

Schwer verletzt wurde am frühen Freitagabend ein 23-jähriger Motorradfahrer, welcher die Weimarische Straße in Erfurt in stadteinwärtsführende Richtung befuhr. Die Fahrerin eines rechts neben dem Motorrad fahrenden Kleintransporters führte verbotswidrig ein Wendemanöver durch, in Folge dessen es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich hierbei Verletzungen zu, welche eine stationäre Aufnahme desselben im Krankenhaus notwendig machten. An dem Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 8.000,- EUR, am unfallbeteiligten Motorrad indes entstand Totalschaden von etwa 15.000,- EUR. (StSch)

