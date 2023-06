Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Sömmerda (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung. Am 30.05.2023 gegen 15:30 Uhr fütterte eine unbekannte Frau in der Erfurter Straße in Sömmerda auf Höhe des Gondelteichs Schwäne. Die spätere Geschädigte sprach die Frau an und bat sie, die Fütterung zu unterlassen. Daraufhin wurde sie von der Unbekannten erst gegen die Brust gestoßen und dann am Arm leicht verletzt. Anschließend verschwand die Täterin auf ihrem Fahrrad. Die Frau war circa 60 Jahre alt, ungefähr 1,65 m groß und korpulent. Sie hatte nackenlanges, lila eingefärbtes Haar. Bekleidet war sie mit einer beigefarbenen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil. Bei ihrem Fahrrad handelte es sich um ein türkisfarbenen E-Bike der Marke "Pegasus". Hinweise zur Tat oder zur Täterin nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) unter der Vorgangsnummer 0138120 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell