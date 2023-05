Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Betrüger hereingefallen

Sömmerda (ots)

Eine 44-Jährige fiel vorige Woche in Sömmerda auf Betrüger herein. Die Frau bot auf einer Verkaufsplattform im Internet einen Reha-Kinderwagen an. Durch Unbekannte wurde sie daraufhin angeschrieben und aufgefordert, über einen Link ihre Bankverbindung sowie die Zugangsdaten zu ihrem Online-Banking anzugeben. Dieser Abforderung kam die Frau nach, so dass die Täter etwa 4.000 Euro von dem Konto der Geschädigten abbuchen konnten. Glücklicherweise gelang es der Bank mehr als die Hälfte des Geldes zu sichern und das Konto der 44-Jährigen zu sperren. Die Polizei ermittelt nun wegen Computerbetrugs und des Ausspähens von Daten. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell