Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sozia schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern in Weißensee wurde am Freitag eine 57-jährige Frau schwer verletzt. Während einer Pause schob ein 57-Jähriger seine BMW und touchierte dabei die stehende Moto Guzzi eines befreundeten 54-jährigen Bikers. Auf dieser saß dessen 57-jährige Sozia. Die schwere Maschine geriet durch die Berührung mit der BMW ins Wanken und fiel mit der Frau um. Diese verletzte sich durch den Sturz schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Moto Guzzi entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. (DS)

