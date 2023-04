Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Erfurter erschreckte sich in der Nacht zu Samstag dermaßen, dass er aus dem Bett fiel. Der Mann war durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen worden. In der Carl-Zeiß-Straße hatte eine Person einen Zigarettenautomaten zur Explosion gebracht. Zwar gelangte der Täter nicht an Bargeld, dafür aber an eine noch unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Die alarmierte Polizei leitete mit mehreren Streifenwagen die Fahndung nach dem flüchtigen Dieb ein. Dieser wurde trotz umfangreicher Ermittlungen nicht gefasst. Der Sachschaden an dem beschädigten Zigarettenautomaten wird auf 2.000 Euro beziffert. (JN)

