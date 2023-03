Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Fahrräder entwendet

Erfurt (ots)

Allein am Wochenende wurden beim Inspektionsdienst Süd insgesamt vier Einbrüche in Mehrfamilienhäuser zur Anzeige gebracht. Dabei verschafften sich die bisher unbekannten Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zum jeweiligen Kellerbereich der Häuser und entwendeten nach gewaltsamen Öffen der einzelnen Keller insgesamt vier Fahrräder und ein E-Bike. Das in diesen Fällen nicht die ältesten und minderwertigsten Fahrräder entwendet wurden zeigt der Wert der Beute. Dieser beläuft sich auf circa 9.300 Euro. Dem entgegen steht der entstandene Sachschaden. Dieser hält sich glücklicherweise in Grenzen und bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich. (TK)

