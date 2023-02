Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Verkehrswacht

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in die Kreisverkehrswacht in Sömmerda ein. Sie öffneten das Gebäude mit Gewalt. Dabei beschädigten sie mehrere Türen, ein Fenster sowie eine Lampe. Der Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Die Täter stahlen zwei Fahrräder und eine Überwachungskamera im Wert von mehreren hundert Euro. (SO)

