LPI-EF: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Erfurt (ots) - Samstagmorgen eskalierte ein Streit in einer Erfurter Gaststätte. Zwei Männer gerieten gegen 03:30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache aneinander. In der weiteren Folge setzten sie ihren Streit auf der Straße fort. Dort bewarf einer der Männer seinen 35-jährigen Kontrahenten mit einer Flasche und verletzte ihn leicht im Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Trotz sofort ...

