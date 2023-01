LPI-EF: Anhänger in Brand gesetzt

Landkreis Sömmerda (ots) - In Weißensee hielt ein 32-jähriger Mann die Polizei auf Trab. Der Mann wollte am Samstagabend in eine Wohnung. Als man ihm keinen Einlass gewährte, bedrohte er den 64-jährigen Mieter. Außerdem beschädigte er ein Schuhregal. Der Mann verhielt sich auch gegenüber der alarmierten Polizeibeamten aggressiv, sodass er gefesselt werden musste. Der renitente Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht. Hier trat er einen Polizisten und ...

mehr