LPI-EF: Berauscht gestoppt

Erfurt (ots) - Einer 34-jährigen Frau wurde in Erfurt die Zentralverriegelung ihres Autos zum Verhängnis. Gestern Vormittag hatte sie ihre knapp einjährige Tochter ins Autos gesetzt. Dabei fiel ihr der Schlüssel in den Wagen. Als die Frau ihre Autotür schloss, verriegelte sich das Fahrzeug. Ein Herankommen an das Kind war unmöglich. In ihrer Not verständigte die Mutter die Polizei. Mit Hilfe eines Abschleppunternehmens konnte der Wagen nach 45 Minuten geöffnet ...

