LPI-EF: Werkzeug gestohlen

Sömmerda (ots) - Einbrecher hatten es in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag auf einen Friseursalon in Sömmerda abgesehen. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster auf. Anschließend entwendeten sie aus dem Geschäft die Tageseinnahmen sowie Arbeits- und Pflegemittel im Wert von über 13.000 Euro. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert und nahm eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

