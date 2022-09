LPI-EF: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Erfurt (ots) - Hohen Schaden verursachten Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Firma in Erfurt. Die Täter beschädigten eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Dort durchwühlten sie Schränke und entwendeten einen hochwertigen Scanner, eine Kamera und Bargeld im Wert von knapp 3.000 Euro. Der Schaden an dem Fenster wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei kam ...

