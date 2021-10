Polizei Köln

POL-K: 211010-3-K Anwohner schlägt Räuber mit Warnschuss in die Flucht - Fahndung

Köln (ots)

Ein Anwohner (31) der Berliner Straße im Stadtteil Höhenhaus hat in der Nacht auf Sonntag (10. Oktober) mit einem Schuss aus einer Gaspistole einen mutmaßlichen Taxiräuber in die Flucht geschlagen. Dieser soll dem Taxifahrer (50) ins Gesicht geschlagen und versucht haben, ihm die Geldbörse zu rauben. Der Anwohner war duch die massive Gegenwehr des Taxifahrers auf den Überfall aufmerksam geworden und für den Warnschuss in den Vorgarten gegangen. Der vom Taxifahrer beschriebene Räuber soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er trug eine blaue Jeans, einen schwarzen Pullover sowie weiße Sportschuhe. Polizisten stellten die Gaswaffe zur waffenrechtlichen Prüfung sicher.

Hinweise zu dem gesuchten Räuber nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

