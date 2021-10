Polizei Köln

POL-K: 211008-6-K Randalierer schlägt mit Fahrrad auf geparktes Auto ein

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (8. Oktober) hat ein 23 Jahre alter Gummersbacher in der Unterführung des Bahnhofs Köln-West mit einem Fahrrad die Scheiben eines geparkten Opel Corsa eingeschlagen. Nach Zeugenaussagen soll er versucht haben, den auf der Venloer Straße stehenden Wagen kurzzuschließen. Als Polizisten um kurz nach Mitternacht am gemeldeten Einsatzort eintrafen, saß der 23-Jährige am Steuer des stark beschädigten Kleinwagens - Festnahme! Da er nach eigenen Angaben Drogen konsumiert hatte, ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobe an. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell