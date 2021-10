Polizei Köln

POL-K: 211010-2-K Ungeklärter Kölner Kriminalfall von 1992 bei "Aktenzeichen XY" - Mann mit Tritten am Heumarkt getötet

Köln (ots)

Am Mittwochabend (13. Oktober) wird in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" ab 20.15 Uhr über den Kölner Mordfall "Horst Strohe" aus 1992 berichtet. Der damals 54-Jährige wurde in der Nacht zum 13. September auf dem Heumarkt durch Tritte gegen den Kopf getötet. Die Polizei Köln hat den Fall 2021 als "Cold Case-Fall" neu aufgerollt und erhofft sich durch die Veröffentlichung neue Hinweise auf den Täter. Zudem suchen die Ermittler nach zwei Zeugen aus dem Umfeld des Verstorbenen, die sich kurz nach der Tat am Heumarkt aufgehalten haben sollen.

Erster Kriminalhauptkommissar Markus Weber wird den Fall in der Sendung vorstellen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell