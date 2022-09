Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuerwehr im Einsatz

Sömmerda (ots)

Nachdem bereits am frühen Donnerstagmorgen in Sömmerda ein Gebäude auf einem alten Bahngelände in Flammen stand, musste die Feuerwehr am Freitag erneut zu dem Grundstück ausrücken. Gegen 03:30 Uhr wurde wiederholt ein Feuer in dem Haus mitgeteilt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis etwa 06:00 Uhr an. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine unbekannte Person den Dachstuhl in Brand gesetzt. Da es sich bei dem Gebäude um eine ältere Baracke handelt, entstand kein größerer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (JN)

