LPI-EF: Berauscht am Steuer

Erfurt (ots) - Am Samstag fand in der Erfurter Innenstadt ein Aufzug anlässlich des sog. "Christopher Street Day" statt. Etwa 3.500 Personen brachten ihre Meinung u.a. mit Regenbogenflaggen zum Ausdruck. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei und fand ihren Abschluss im Rahmen einer Kundgebung auf dem Erfurter Anger. Auf dem Domplatz fanden sich am Abend indes ca. 13.100 Personen ein, um der Musik des ...

mehr