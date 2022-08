Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brände aufgrund anhaltender Trockenheit

Erfurt (ots)

Am Montag kam es gleich zu zwei Vegetations- und Flächenbränden, die vermutlich auf die zurzeit anhaltende Trockenheit zurückzuführen sind. Im Bereich der Weimarischen Straße zur Auffahrt Konrad-Adenauer-Straße geriet eine Wiese auf einer Fläche von etwa 150 m² in Brand. Durch die Feuerwehr konnte sie jedoch schnell gelöscht werden, so dass es zu keiner Verkehrsbeeinträchtigung kam. Gegen 22:00 Uhr brannte eine größere unbewirtschaftete Ackerfläche in Erfurt-Hochheim. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch eine angrenzende Scheune blieb unbeschädigt. Die Feuerwehr konnte auch hier den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell