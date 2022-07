Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Zeuge alarmierte am frühen Samstagmorgen die Polizei. Er hatte in seinem Wohnhaus in Kölleda einen unbekannten Mann beobachtet, der im Keller zugange war. Die Polizei umstellte das Gebäude und nahm den Täter fest. Der 35-Jährige hatte einen Keller aufgebrochen und sich Beute zum Abtransport bereit gelegt. In seiner Hosentasche stießen die Beamten auf weiteres Werkzeug, welches er aus dem Keller gestohlen hatte. Zum Abgleich seiner Personalien suchten die Beamten die Wohnung des Mannes auf. Hier stießen sie auf weitere Gegenstände, die möglichen Diebstählen zugeordnet werden können sowie auf einen verwahrlosten Hund. Das Tier wurde an ein Tierheim übergeben. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus eingewiesen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell