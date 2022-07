LPI-EF: 54-jähriger Mann angegriffen

Erfurt (ots) - Am Freitag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Krämpfervorstadt gerufen. Gegen 17:00 Uhr war auf einem Grundstück ein Feuer ausgebrochen. Eine Außenküche wurde dabei vollständig zerstört. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer hat im Bereich der Straßenbahnwendeschleife in der Walter-Gropius-Straße verdächtige Personen beobachtet ...

