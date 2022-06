LPI-EF: Kind von Auto erfasst

Sömmerda (ots) - Mit einem besonders dreisten Dieb bekam es ein 61-Jähriger gestern in Sömmerda zutun. Der Mann hatte seinen Skoda um 09:25 Uhr auf einem Parkplatz am Kronbiegelplatz abgestellt. Der Mann begab sich im Anschluss zu einem Automaten, um einen Parkschein zu lösen. Während dieser Zeit war die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite seines Autos geöffnet. Einem Dieb gelang es in diesem kurzen unbeobachteten Moment in den Skoda zu greifen, ein Handy im Wert von ...

