LPI-EF: 23-Jähriger ausgeraubt

Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter vergriffen sich in der Albert-Schweitzer-Straße von Sömmerda an einem Ford. Der 21-jährige Autobesitzer hatte seinen Wagen dort zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag geparkt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzen die Täter die Motorhaube und den Kotflügel. Der Schaden an dem Auto wird auf 1.500 Euro geschätzt. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch völlig unklar. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr