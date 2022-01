Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger gesucht, wer erkennt den Mann?

Bild-Infos

Download

Roßleben-Wiehe (ots)

Am Samstag, 4. September, hob der Mann gegen 10.50 Uhr, am Geldautomaten der Kyffhäusersparkasse am Richard-Hüttig-Platz einen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Die hierfür benutzte EC-Karte befand sich in einem gestohlenen Portemonnaie. Wer erkennt den Mann oder kann sonstige Hinweise zu seiner Identität geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell