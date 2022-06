Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rentner schlägt seine Frau

Erfurt (ots)

Eine Frau meldete sich Mittwochabend bei der Polizei. Sie wurde Zeugin, wie ein 83-jähriger Mann seine 81-jährige Ehefrau auf offener Straße ins Gesicht schlug. Die Dame lief dem Ehepaar hinterher und gab der Notrufzentrale ihren Standort durch. Im Bereich des Erfurter Nordstrandes konnte so eine Streifenbesatzung an das Ehepaar herangeführt werden. Als der 83-Jährige die Beamten erblickte, versuchte er mit seiner Frau zu flüchten. Er lief mit ihr in ein dicht bewachsenes Gelände. Dabei zog er so fest an seiner Ehefrau, dass diese sich eine schwere Verletzung zuzog. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Senior erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung und Nötigung. (DS)

