Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Simson Mopeds gestohlen

Sömmerda/Erfurt (ots)

Gleich zweimal hatten es Diebe auf die mittlerweile heiß begehrten Simson Mopeds abgesehen. Am Mittwoch schlugen die Täter mitten am Tag in Sömmerda zu. Trotz Sicherung mit einer Eisenkette entwendeten sie eine S51 in der Fichtestraße. Der entstandene Schaden wurde auf über 3.000 Euro geschätzt. Auch in Erfurt schlugen Diebe zu. In Daberstedt traf es den 46-jährigen Besitzer eines Simson Star. Das Moped wurde dem Mann von Mittwoch auf Donnerstag aus einer Tiefgarage gestohlen. Der Wert des Fahrzeugs wurde auf 4.500 Euro beziffert. In beiden Fällen nahm die Polizei eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

