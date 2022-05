LPI-EF: Auf Abwegen...

Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf einem Parkplatz in der Wendenstraße im Erfurter Norden an insgesamt vier Fahrzeugen jeweils die Markenembleme gewaltsam entwendet. Darüberhinaus wurden an einem Fahrzeug beide Kennzeichentafeln gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord entgegen. (TH) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: ...

