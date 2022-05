Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brände in Erfurt

Erfurt (ots)

Zu gleich zwei Bränden mussten Feuerwehr und Polizei im Erfurter Norden im Laufe des Samstages ausrücken. Gegen 04:25 Uhr kam es im Ortsteil Ilversgehofen zu einer Rauchentwicklung aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Es stellte sich heraus, dass die Waschmaschine eines 24-jährigen Mieters vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses in Brand geriet, nachdem zuvor in einer darüber befindlichen Wohnung Wasser aufgrund eines Rohrbruches nach unten lief. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, sodass abgesehen von der defekten Waschmaschine und verrußten Wänden kein weiterer Sachschaden entstand. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Um 19:35 Uhr wurde Qualm aus einem Hochhaus im Stadtteil Rieth gemeldet. Eine 25-jährige Mieterin hatte in ihrer Küche Öl in einem Topf erhitzt und anschließend die Wohnung verlassen. Teile der Küche gerieten in Brand. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Die Wohnung war massiv verrußt und ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Alle Hausbewohner blieben auch hier unverletzt. Gegen die Wohnungsinhaberin wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. (ER)

