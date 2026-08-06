Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung: Anrufe von falschen Polizisten

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Die Polizei Bielefeld warnt aktuell vor betrügerischen Anrufen eines falschen Polizeibeamten. Der Täter weist gute Ortskenntnisse auf.

Mehrere ältere Frauen aus Heepen meldeten sich am Donnerstag, 06.08.2026, bei der Polizei Bielefeld, um den Anruf eines falschen Polizeibeamten zu melden. Dieser gab an, dass die Polizei angeblich einen Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen habe. Dabei seien Anschriften und Telefonnummern der Frauen aufgetaucht. Da nun die Gefahr bestünde, dass auch bald bei ihnen eingebrochen würde, sollten die Angerufenen ihre Wertsachen dem angeblichen Polizisten übergeben.

Die Bielefelderinnen erkannten den Betrugsversuch und informierten die echte Polizei. Dabei teilten sie mit, dass der Anrufer gute Kenntnisse von den Häusern, Wohnungen und Straßen gehabt habe und diese beschreiben konnte. Zudem veränderten die Betrüger ihre Rufnummer mit technischen Hilfsmitteln, sodass der Anschein einer offiziellen Behördennummer erweckt wurde.

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