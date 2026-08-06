PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung: Anrufe von falschen Polizisten

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Die Polizei Bielefeld warnt aktuell vor betrügerischen Anrufen eines falschen Polizeibeamten. Der Täter weist gute Ortskenntnisse auf.

Mehrere ältere Frauen aus Heepen meldeten sich am Donnerstag, 06.08.2026, bei der Polizei Bielefeld, um den Anruf eines falschen Polizeibeamten zu melden. Dieser gab an, dass die Polizei angeblich einen Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen habe. Dabei seien Anschriften und Telefonnummern der Frauen aufgetaucht. Da nun die Gefahr bestünde, dass auch bald bei ihnen eingebrochen würde, sollten die Angerufenen ihre Wertsachen dem angeblichen Polizisten übergeben.

Die Bielefelderinnen erkannten den Betrugsversuch und informierten die echte Polizei. Dabei teilten sie mit, dass der Anrufer gute Kenntnisse von den Häusern, Wohnungen und Straßen gehabt habe und diese beschreiben konnte. Zudem veränderten die Betrüger ihre Rufnummer mit technischen Hilfsmitteln, sodass der Anschein einer offiziellen Behördennummer erweckt wurde.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 13:01

    POL-BI: Ärger über Baustelle eskaliert - Bedrohung mit Schusswaffe

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stieghorst- Ein Bielefelder bedrohte am Mittwochvormittag, 05.08.2026, aus einem Fenster heraus Bauarbeiter mit einer Waffe. Polizisten stellten mehrere Waffen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Fünf Bauarbeiter begannen gegen 10:00 Uhr auf der Detmolder Straße, zwischen der Osterfeld- und Wasserstraße, eine Baustelle ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 12:38

    POL-BI: Dieb flüchtet aus Wohnung

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Ummeln - Die Polizei sucht einen unbekannten Dieb mit einer Täterbeschreibung. Er nutzte am Mittwoch, 05.08.2026, eine offene Tür, um in eine Wohnung an der Warendorfer Straße, in Höhe Iskers Feld, zu gelangen. Gegen 12:35 Uhr nutzte der unbekannte Täter die Gunst der Stunde, betrat durch eine offene Terrassentür eine Wohnung und suchte nach Wertsachen. Als er von einem Bewohner erblickt wurde, ergriff er ohne Beute die Flucht. Der ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 12:01

    POL-BI: Fünf Minuten zum Diebstahl genutzt

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb erbeutete am Mittwoch, 05.08.2026, aus einem unverschlossenen PKW eine Geldbörse. Ein 71-Jähriger aus dem Extertal parkte seinen Dacia Logan gegen 14:10 Uhr an der Brökerstraße. Während er seine ältere Begleiterin zur Haustür geleitete, lagen sein Portemonnaie und Handy auf dem Beifahrersitz des PKW. Ein unbekannter Täter öffnete die Tür des unverschlossenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren