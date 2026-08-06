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Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb flüchtet aus Wohnung

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Ummeln - Die Polizei sucht einen unbekannten Dieb mit einer Täterbeschreibung. Er nutzte am Mittwoch, 05.08.2026, eine offene Tür, um in eine Wohnung an der Warendorfer Straße, in Höhe Iskers Feld, zu gelangen.

Gegen 12:35 Uhr nutzte der unbekannte Täter die Gunst der Stunde, betrat durch eine offene Terrassentür eine Wohnung und suchte nach Wertsachen. Als er von einem Bewohner erblickt wurde, ergriff er ohne Beute die Flucht.

Der Dieb wurde wie folgt beschrieben: etwa 175 cm groß, sehr schlank, kurze helle Haare, Halbglatze und helle Haut. Er trug ein weißes Langarmshirt sowie schwarze glänzende Joggingschuhe.

Die alarmierte Polizei konnte den Unbekannten im Zuge der Fahndung nicht mehr antreffen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum beschriebenen Täter beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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