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Polizei Bielefeld

POL-BI: Ärger über Baustelle eskaliert - Bedrohung mit Schusswaffe

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Ein Bielefelder bedrohte am Mittwochvormittag, 05.08.2026, aus einem Fenster heraus Bauarbeiter mit einer Waffe. Polizisten stellten mehrere Waffen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Fünf Bauarbeiter begannen gegen 10:00 Uhr auf der Detmolder Straße, zwischen der Osterfeld- und Wasserstraße, eine Baustelle aufzubauen. Als ein Bewohner eines Hauses sich wenig später über die Baustelle beschwerte, entwickelte sich das Gespräch zu einer verbalen Streitigkeit. Ein anderer Mann öffnete anschließend ein Fenster des Gebäudes, hielt eine Schusswaffe hinaus und beleidigte sowie bedrohte die Arbeiter, zwei 53- und 29-jährige Spenger, zwei 18- und 34-jährige Herforder sowie einen 20-jährigen Bielefelder. Daraufhin informierten die Opfer die Polizei.

Während die Detmolder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts kurzzeitig im Bereich der Osterfeldstraße durch Streifenwagen gesperrt wurde, trafen erste eingetroffene Polizisten vor dem Haus auf den 63-jährigen Bielefelder. Dieser hatte ohne Bewaffnung das Gebäude verlassen und konnte vorläufig festgenommen werden.

In seiner Wohnung fanden die Polizisten zwei Langwaffen und sonstiges Waffenzubehör. Es besteht der Verdacht, dass ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorliegt. Zur weiteren Prüfung wurden die Gegenstände sichergestellt. Polizisten brachten den 63-Jährigen zur Polizeidienstelle, die er nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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