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Polizei Bielefeld

POL-BI: Viel zu schnell durch zwei Baustellen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A44 - Die Autobahnpolizei erwischte am Freitag, 26.06.2026, einen 30-Jährigen, der in Baustellenbereichen viel zu schnell fuhr. In einem Fall war er mehr als doppelt so schnell, wie erlaubt.

Polizisten der Autobahnpolizei fuhren gegen 11:25 Uhr mit einem ProVida-Fahrzeug auf der A44 in Richtung Dortmund. Im Bereich zwischen dem Autobahnkreuz Bad Wünnenberg und der Anschlussstelle Büren bemerkten sie einen Golf, der mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

In einem Baustellenbereich fuhr der Golf-Fahrer, ein 30-jähriger Mann aus Neuss, 127 km/h bei erlaubten 80 km/h. Am Ende der Baustelle beschleunigte er sein Auto und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den nächsten Baustellenbereich, kur vor der Anschlussstelle Büren. Bei der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h fuhr er mehr als doppelt so schnell, wie zulässig. Der Videomesswagen der Polizei filmte eine gefahrene Höchstgeschwindigkeit von 146 km/h.

Anschließend stoppten die Beamten den Golf-Fahrer und kontrollierten ihn. In dem nun anstehenden Ordnungswidrigkeitenverfahren drohen dem Fahrer drei Monate Fahrverbot. Bei der Unterstellung einer vorsätzlichen Begehungsweise muss er zu-dem mit einem Bußgeld im vierstelligen Bereich sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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