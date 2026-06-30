Polizei Bielefeld

POL-BI: Auf dem Weg zu Arbeit: Polizist stellt Ladendieb mit offenem Haftbefehl

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Mann muss erneut eine Haftstrafe antreten, nachdem er am Samstag, 26.06.2026, in einem Discounter beim Stehlen erwischt und später von einem Polizisten gestellt wurde.

Ein Ladendetektiv wurde gegen 19:40 Uhr auf den Mann in einem Geschäft an der Stadtheider Straße aufmerksam. Er steckte mehrere Pistazientüten in seinen Rucksack und beabsichtigte den Laden zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen und festgehalten wurde, riss er sich los, verließ das Geschäft fluchtartig und warf dem Rucksack einem Komplizen zu, der vor dem Gebäude auf einem Fahrrad auf ihn gewartet hatte. Mit dem Rucksack und einem zweiten Fahrrad an der Hand fuhr er davon.

Der Ladendetektiv folgte den beiden. Auf diese Situation wurde ein Polizeibeamter aufmerksam, der zufällig vorbeifuhr und sich auf dem Weg zum Nachtdienst befand. Er verfolgte den Ladendieb ein Stück mit dem Auto und setzte dann seine Verfolgung zu Fuß weiter fort. Nach einem Sprung über den Gartenzaun, konnte er den flüchtigen Täter einholen und festnehmen.

Gegen den 25-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz und mit rumänischer Staatsbürgerschaft bestand ein offener Haftbefehl. Noch am selben Tag ging der Mann in Haft.

Derweil konnte auch der Komplize durch den Ladendetektiv und einen Zeugen aufgefunden werden. Polizisten stellten fest, dass der 24-Jährige, ebenfalls ohne festen Wohnsitz und mit rumänischer Staatsangehörigkeit, zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

Außerdem konnte er keinen Eigentumsnachweis für die Fahrräder erbringen. Ein Fahrrad war als gestohlen gemeldet worden. Der 24-Jährige muss sich neben dem räuberischen Diebstahl auch wegen Hehlerei verantworten.

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